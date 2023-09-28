Edirne'de 47 bin 460 makaron ele geçirildi EDİRNE'depolisin yaptığı operasyonlarda 47 bin 460 makaron ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

EDİRNE'depolisin yaptığı operasyonlarda 47 bin 460 makaron ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığıyla mücadele çalışması kapsamında kaçak ürünlerin bulunduğu adresleri belirledi. 11 iş yeri ve evde yapılan aramalarda, 300 paket kaçak sigara, 26 bin 460 dolu, 21 bin boş olmak üzere 47 bin 600 makaron, 142 şişe elektronik sigara likidi, 2 bin 395 sigara filtresi, 60 paket sigara mentolü,2 elektrikli sigara sarma makinesi, 5 bin 100 gram açık tütün, 16 paket tütün, 75 paket nargile tütünü 24 kutu nargile kömürü ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.