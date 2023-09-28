Edirne Valisi Sezer: Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali arızasına, tespit davası açıldı

EDİRNEValisi Yunus Sezer, Meriç Nehri üzerinde Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali'nin yapımı sonrası test aşamasında oluşan arızayla ilgili tespit davası açıldığını söyledi. Projenin revize edilip, fore kazık sistemiyle yeniden yapılmaya başlandığını kaydeden Sezer, "2-3 ay içerisinde yeniden inşa sürecini tamamlayıp, önümüzdeki yılın ilk ayını bulmadan açmayı planlıyoruz" dedi.

Meriç Nehri üzerinde 2021 yılında yapımına başlanmasının ardından geçen ay bitirilip, test aşamasına alınan Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali'nde, bu sırada arıza meydana geldi. Lastik savaklarında çökme oluştuğu tespit edilen santraldeki arızayla ilgili Edirne Valiliği, uzmanlar ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinden oluşan heyet öncülüğünde inceleme başlattı. Heyet, arızayla ilgili 15 Eylül'de incelemesini tamamladı.

'DAYANAK SİSTEMİNİN TUTMADIĞINI TESPİT ETTİK'

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri kıyısındaki santralin şantiyesinde incelemede bulundu. Sorunun projeden mi, yapımdan mı kaynaklandığının araştırıldığını dile getiren Vali Sezer, "Bu kapsamda burada drenaj çalışmaları yapıldı yıkılan yerlerle ilgili olarak. 15 Eylül'e kadar süre vermiştik ve bu süre bitti. Bununla ilgili olarak değerlendirmeleri kendi içimizde yaptık. Burada 2 husus var; proje müellifi projesinin arkasında duruyor. Burada 'jet grout' denilen bir dayanak sistemi oluşturulmuş inşa edilirken ve özellikle yıkılan kısımda bu jet groutların tutmadığı yönünde arkadaşlarımızın bir raporu ve değerlendirmesi var. Burada yapılan etütlerde de bunu gördük. Dolayısıyla burada yapımdan kaynaklanan bir sıkıntı var. İkincisi de projede sağlam olan kısımlarla ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

'TESPİT DAVASI AÇILDI, MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Sezer, çalışmaları anlatarak, "Hem projenin uygun olup olmadığı, hem de yapımla ilgili olarak tespitler, bunlarla ilgili tespit davası açılmış durumda ve mahkeme süreci devam ediyor. Burada suç ve hata kimden kaynaklanıyorsa bunlara bunun rücu ettirilmesi yönünde sürecimiz şu anda devam ediyor. Bir taraftan da idari soruşturma kapsamında, burada sorumlular kimler, onlarla ilgili de bir süreç devam ediyor. Burada açık olmak gerekiyor. Bu bütün büyük inşaatlarda olabilen bir şey. Bu büyük bir proje, bu tür projelerde bu tür sıkıntılar olabilir. Bununla ilgili de devlette bir hukuk mekanizmamız var, ona göre de sürecin her halükarda yürütülmesi gerekiyor" dedi.

'PROJEYİ REVİZE EDİP TAMAMLAYACAĞIZ'

Projenin revize edilip, jet grout sisteminin yerine fore kazık ile yeniden inşa edileceğini kaydeden Sezer, "Hem üniversiteden, hem de DSİ'nin tavsiyeleri üzerine projede bir revizyona gidiliyor. Bozulan kısımlarla ilgili olarak fore kazık sistemi yapılacak. Sağlam olan kısımlarla ilgili olarak da ileride tekrar bu tür bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamak için burada da fore kazık sistemini öneriyorlar. Bu doğrultuda da projeyi revize ediyoruz. Bu süreci de hızlı ilerletiyoruz. Burada kendimiz de hem DSİ'den hem hocalarımızdan bilimsel destek alıyoruz hem de bu konuda uzman, profesyonel kişilerle ilerlemeyi istiyoruz. Zannediyorum 2-3 ay içerisinde yeniden burasının inşa sürecini tamamlayıp, önümüzdeki yılın ilk ayını bulmadan, buradaki inşa ve yapım sürecini tamamlamayı planlıyoruz her şey yolunda giderse. Kendimize böyle bir hedef ortaya koymuş durumdayız" ifadelerini kullandı.