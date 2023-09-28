Bulgaristan'a çıkış yapacak TIR'da, 50 tabanca ile 4 makineli tüfek ele geçirildi EDİRNE'depolisin Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan TIR'da yaptığı aramada 50 tabanca, 4 yarı otomatik makineli tüfek ele geçirildi.

EDİRNE'depolisin Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan TIR'da yaptığı aramada 50 tabanca, 4 yarı otomatik makineli tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Bulgaristan'a çıkış yapacak TIR'da ruhsatsız silahlar bulunduğu belirlendi. A.D.'nin kullandığı TIR'ı takibe alıp durduran polis, eğitimli köpek `Kongar´ ile arama yaptı. Aramada TIR'ın dorsesinde ruhsatsız 50 tabanca, 50 şarjör, 4 yarı otomatik makineli tüfek ve şarjörleri ele geçirildi. Sürücüsü A.D., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.