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        Polisten kaçtıkları araç duvara çarptı; 5 göçmen yakalandı

        EDİRNE'de polisinşüphelenip sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı hafif ticari araç, evin duvarına çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken araçta bulunan 5 kaçak göçmen gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:15
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        Polisten kaçtıkları araç duvara çarptı; 5 göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de polisinşüphelenip sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı hafif ticari araç, evin duvarına çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken araçta bulunan 5 kaçak göçmen gözaltına alındı.

        Olay, Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri, 22 BK 356 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne  'dur' ihtarında bulundu. Sürücüsünün ihtara uymadığı araç polis tarafından takibe alındı. Araç takip sırasında bir evin duvarına çarptı, sürücü yaya olarak kaçtı. Polisin yaptığı kontrolde araçta bulunan ve kazadan yaralanmadan kurtulan 5 kaçak göçmen gözaltına alındı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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