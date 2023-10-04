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        Edirne'de 86 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'deyasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 86 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:15
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        Edirne'de 86 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'deyasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 86 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde son 3 günde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 86 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne gönderildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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