Edirne'de 86 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'deyasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 86 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'deyasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 86 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde son 3 günde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 86 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne gönderildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.