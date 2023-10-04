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        Bulgaristan'a geçerken taş ocağına düşüp yaralanan göçmen, vinçle çıkarıldı

         EDİRNE'ninVaysalköyünden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmenden 1'i, taş ocağı mevkisinde dengesini kaybedip düştü. Yaralı, vinçle çıkarıldı, diğer göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:57 Güncelleme: 04.10.2023 - 18:00
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        Bulgaristan'a geçerken taş ocağına düşüp yaralanan göçmen, vinçle çıkarıldı
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         EDİRNE'ninVaysalköyünden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmenden 1'i, taş ocağı mevkisinde dengesini kaybedip düştü. Yaralı, vinçle çıkarıldı, diğer göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Edirne'nin Bulgaristan'a sınırı olan Lalapaşa ilçesi Vaysal köyünden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmenden 1'i, taş ocakları mevkisinde dengesini kaybedip, çalışma sahasına düştü. Şantiye çalışanlarının yaralıyı fark etmesi üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaçak göçmen, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı göçmen, dengesini kaybedip düştüğünü ve yanındaki arkadaşının da kaçtığını söyledi. Ambulansla hastaneye götürülen kaçak göçmen, tedaviye alındı. Diğer kaçak göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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