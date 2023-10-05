Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde, 99 yılda 195 farklı tohum geliştirildi

        EDİRNE'de99 yıldan bu yana ıslah çalışmalarının devam ettiği Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde (TTAE) bugüne kadar 12 türde 195 farklı tohum geliştirildi. Halihazırda yeni çeşitlerin geliştirilmesine devam ettiklerini söyleyen Enstitü Müdürü Adnan Tülek, "Kurumun 1'inci derecedeki misyonu, çalıştığımız ürün gruplarında yüksek verimli, kaliteli ürün gruplarının geliştirilmesi ve çiftçimizin hizmetine sunulması şeklinde. Çeşitlerin buradaki yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, tamamen kendi öz kaynaklarımızla yine kendi araştırmacılarımız marifetiyle, çeşitlerin geliştirilmesi çok önemli" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde, 99 yılda 195 farklı tohum geliştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de99 yıldan bu yana ıslah çalışmalarının devam ettiği Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde (TTAE) bugüne kadar 12 türde 195 farklı tohum geliştirildi. Halihazırda yeni çeşitlerin geliştirilmesine devam ettiklerini söyleyen Enstitü Müdürü Adnan Tülek, "Kurumun 1'inci derecedeki misyonu, çalıştığımız ürün gruplarında yüksek verimli, kaliteli ürün gruplarının geliştirilmesi ve çiftçimizin hizmetine sunulması şeklinde. Çeşitlerin buradaki yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, tamamen kendi öz kaynaklarımızla yine kendi araştırmacılarımız marifetiyle, çeşitlerin geliştirilmesi çok önemli" dedi.

        Edirne'de 1924 yılında özel idareye bağlı olarak 'fidanlık' ismiyle kurulan, 1987 tarihinden itibaren de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü adıyla faaliyetlerini sürdüren TTAE'de bugüne kadar 12 türde 195 farklı tohum geliştirildi. TTAE Müdürü Adnan Tülek, özellikle hastalıklar, zararlılar ve mevsim koşullarına dayanıklı türlerin sürekli olarak geliştirildiği enstitüde, çalışmaların yerli ve milli imkanlarla yapıldığını belirtti.

        'ÖZ KAYNAKLARIMIZLA ÇEŞİTLERİ GELİŞTİRİYORUZ'

        Enstitünün 1'inci derecedeki misyonunun yüksek verimli, kaliteli ürün gruplarının geliştirilmesi ve çiftçinin hizmetine sunulması olduğunu dile getiren Tülek, "Günümüze kadar geliştirilen çeşit sayısı 195 tane çeşit geliştirilmiş Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından. Burada tabi farklı türler var içerisinde. Toplamda 12 türe ait 195 çeşit geliştirildi. Bunların önemli bir kısmı çeltik, buğday, ayçiçeği, yulaf çeşitleri var yine bu kapsamda değerlendirildiğinde çerezlik kabak, çerezlik ayçiçeği ıslah çalışmaları da var. Bunların da üretimi yapılıyor. Çeşitlerin geliştirilmesi devam ediyor hali hazırda. Çeşitlerin buradaki yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, tamamen kendi öz kaynaklarımızla yine kendi araştırmacılarımız marifetiyle, çeşitlerin geliştirilmesi çok önemli" dedi.

        'DAYANIKLI TÜRLER SEÇİLİYOR'

        Özellikle hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı ürünlerin seçilerek tescil edildiğini söyleyen Tülek, "Burada biz ıslah çalışmalarını yürütürken ekolojik koşulları, bölgemizdeki tabi iklim koşullarını dikkate almak zorundayız. Özellikle bazı hastalık ve zararlılar doğrudan iklim koşullarıyla ilişkili biliyorsunuz. Bölgemizdeki hakim olan bitkilerde gözüken hastalık ve zararlılara karşı da bizim toleranslı çeşitler geliştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda biz arazi çalışmaları yanında aynı zamanda laboratuvar çalışmaları da yürütüyoruz. Bu testlerimizi hem laboratuvar koşullarında hem de arazi koşullarında hastalık ve zararlılara karşı çeşitlerimizin reaksiyonunu tespit ediyoruz. Burada özellikle yüksek derecede toleranslı olan çeşitlerin seçimine gidiliyor. Bütün bu bileşenlerin olabileceği çeşitler seçilerek biz tescili gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

        'ÜRETİCİNİN TALEBİ ÇOK ÖNEMLİ'

        Islah çalışmalarının süreklilik arz ettiğini belirten ve üreticinin de taleplerine önem verdiklerini söyleyen Tülek, "Üretici anlamında bakıldığında bölgemizde zaten bütün birçok alanda bu konuda takipler yapılıyor. Gerek Tarım İl Müdürlüğümüz ile beraber herhangi bir hastalık gelişimi olup olmadığı sürekli kontrol altında. Bunları beraber takip ediyoruz ve acil herhangi bir durumda da hemen önlemi bakanlığımız tarafından da alınıyor. Tabii sanayicinin ve tüketicinin de talebini nihai olarak görebiliyoruz. Onların talebi çok önemli, damak zevki anlamında ve tüketim anlamında. Ona göre de çeşit geliştiriliyor" ifadelerini kullandı.

        '80 TANE ÇELTİK ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ'

        Çeltik ambarı Edirne'de özellikle bölgede 80 tane çeşit geliştirdiklerinin altını çizen Tülek, "Çeltikle ilgili bugüne kadar 80 tane çeşit geliştirilmiş durumda. Bugünlerde de çeltik hasadı biliyorsunuz yaklaşmakta. Yavaş yavaş da bölgemizde bazı alanlarda çeltik hasadı başlıyor. Bugün en çok rağbet gören aslında halkımız tarafından da en çok bilinen Osmancık çeşidi biliyorsunuz. En çok aranan çeşit. Osmancık çeşidinin hali hazırda üretimi yapılıyor ülkemizde. Yine Osmancık'a benzer enstitümüz tarafından geliştirilen aynı karakterde EF çeltik çeşidimiz, İskender, Aliço, Aslı, Zeybek gibi çeltik çeşitlerimizi de yaygın olarak üretimi yapılmakta çiftçimiz tarafından" ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Büyük fedakarlık! Annesi denize girebilsin diye böbreğini verdi
        Büyük fedakarlık! Annesi denize girebilsin diye böbreğini verdi
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'deki okulların çevresinde eş zamanlı denetim yapıldı
        Edirne'deki okulların çevresinde eş zamanlı denetim yapıldı
        AK Partili İba partisinin olağanüstü kongresinin hayırlara vesile olmasını...
        AK Partili İba partisinin olağanüstü kongresinin hayırlara vesile olmasını...
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne'deki festivalde vatandaşlara 1 tondan fazla tava ciğeri dağıtılacak
        Edirne'deki festivalde vatandaşlara 1 tondan fazla tava ciğeri dağıtılacak
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa