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        Otağ Cazibe Merkezi, 4 yıldır atıl duruyor

        EDİRNE'ninHavsa ilçesi Osmanlı köyünde, 2019'da, 2 bin 700 metrekare alana yapılan 'Osmanlı Otağ Köy Cazibe Merkezi', faaliyet göstermeden atıl hale geldi. Toplam 2 milyon liraya yakın bütçe harcanan projenin yanlış çizilmesinden kaynaklı sürdürülebilirliğinin kalmadığını belirten İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, "Projenin ivedilikle yeniden ele alınmaya ihtiyacı var. Turizm destinasyonuna katılarak işlevsellik kazanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:10
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        Otağ Cazibe Merkezi, 4 yıldır atıl duruyor
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        EDİRNE'ninHavsa ilçesi Osmanlı köyünde, 2019'da, 2 bin 700 metrekare alana yapılan 'Osmanlı Otağ Köy Cazibe Merkezi', faaliyet göstermeden atıl hale geldi. Toplam 2 milyon liraya yakın bütçe harcanan projenin yanlış çizilmesinden kaynaklı sürdürülebilirliğinin kalmadığını belirten İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, "Projenin ivedilikle yeniden ele alınmaya ihtiyacı var. Turizm destinasyonuna katılarak işlevsellik kazanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

        İl Özel İdaresi ile Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığında Osmanlı köyünde, içinde çadır restoran, konsept park ve satış reyonları gibi alanların bulunduğu 2 bin 700 metrekarelik Otağ Cazibe Merkezi kurulması için 2019'da düğmeye basıldı. Bugünün alışveriş merkezlerinin geleneksel yorumu olan proje, bölge halkı ve turistlerin yararlanması için aynı yıl bitirildi fakat hiç faaliyet göstermedi. Proje alanı, kişilere yer teslimi yapılamadığı için zamanla terk edildi atıl olarak kaldı.

        'PROJE YANLIŞ ÇİZİLMİŞ'

        İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, projenin sürdürülebilirliğinin kalmadığını belirterek, "Özel İdare ve Trakya Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa yaptığımız bu projenin yüzde 75'i Kalkınma Ajansı, yüzde 25'i de Özel İdare tarafından karşılandı. Osmanlı köyüne Osmanlı'ya yakışır şekilde otağ içerisinde bir alışveriş merkezi ve bir restoran yapılması planlanmıştı. Biz de il genel meclisi olarak buna katkı verdik. Proje maliyetin üstünde bir tutarla bitmesine rağmen sürdürülebilirliğinin mümkünatı olmadığını gördük. Yerinde yaptığımız araştırma ve incelemede projenin yanlış çizildiğini ve bu nedenle de yanlış uygulanmasından dolayı kimseye yer teslimi yapılamadığını gördük" dedi.

        'YENİDEN ELE ALINMALI'

        Projeyi anlatan Geçmiş, "Bu noktadan sonra devletin kesesinden para harcanılan yerin ivedilikle revizyona ihtiyacı olduğunu gözlemledik, bunu da Sayın Havsa kaymakamıyla paylaştık, Sayın Vali ile de paylaşacağız. Satış reyonlarının ve otağ olan çadırın yol boyuna gelmesi lazım. O zaman işlevsellik kazanacağını düşünüyorum, yoksa bugüne kadar harcanan paraya yazık günah. Bugün yapmaya kalksak yaklaşık 8-10 milyon liraya o tesisi yapamayız. Yaklaşık 2 milyon lira bir para harcanmış bu projeye. Orada atıl vaziyette duran projenin ivedilikle yeniden ele alınmaya ihtiyacı var. Turizm destinasyonuna katılarak işlevsellik kazanması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

        'ATIL DURUMDAN KURTULMASINI İSTİYORUZ'

        Osmanlı köyü muhtarlığı çalışanı Nazmi Deniz, söz konusu alanın atıl durumdan kurtulmasını istediklerini dile getirerek, "Burası 2019 yılında yapıldı ve o yıl hizmete alındı. Fakat bazı bölümleri tadilat istiyor. Yetkililerden yardım istiyoruz bu konuda. Faal hale gelmesi gerekiyor çünkü bugüne kadar hiç açılmadı burası. Yapıldığıyla kaldı diyebiliriz. Cazibe merkezi olarak tasarlanmıştı, köye gelir amaçlı işleyecekti burası. Tesis içinde birçok dükkan yapıldı fakat hiç açılmadı. Burasının açılıp köy ürünleri satılıp, köy halkına gelir sağlanabilir. Bu atıl durumdan kurtulmasını ve tekrar açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        'YA FAALİYETE GEÇSİN, YA DA YIKILSIN'

        Osmanlı köyünde yaşayan Mehmet İltiş de proje alanının 4 yıldır aynı şekilde durduğunu belirterek, "2019'da yapıldı burası. O yıldan bu yıldan bu yana atıl durumda. Biz köy sakinleri olarak rahatsız oluyoruz. Ya faaliyete geçsin ya da komple yıkılıp daha iyi değerlendirilsin. 3 yıldır böyle, bundan sonra da bir şey olacağını sanmıyorum. Yapıldığı gibi kaldı burası" dedi.

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