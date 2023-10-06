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        Edirne'de 776 kaçak göçmen yakalandı, 30 organizatör gözaltına alındı

        EDİRNE'dejandarmaekiplerince düzenlenen operasyonlarda 776 kaçak göçmen yakalandı, 30 organizatör gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:55
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        Edirne'de 776 kaçak göçmen yakalandı, 30 organizatör gözaltına alındı
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        EDİRNE'dejandarmaekiplerince düzenlenen operasyonlarda 776 kaçak göçmen yakalandı, 30 organizatör gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT ve asayiş timlerince ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda şüpheli 22 araç, durduruldu. Araçlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 776 kaçak göçmen yakalanırken, 30 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerin kaçakçılık olayında kullandıkları 22 araca el konularak, yediemin otoparkına çekildi. Organizatörler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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