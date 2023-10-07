Edirne´de botla Yunanistan´a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE´de,yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan´a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi, jandarma tarafından yakalandı.
EDİRNE´de,yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan´a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda `FETÖ´ye üye olma´ suçundan arama kaydı ile yurt dışı çıkış yasağı bulunan 27 şüpheliyi yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan´a kaçmak istedikleri sırada yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.