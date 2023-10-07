Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne´de botla Yunanistan´a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi yakalandı

        EDİRNE´de,yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan´a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi, jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne´de botla Yunanistan´a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE´de,yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan´a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi, jandarma tarafından yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda `FETÖ´ye üye olma´ suçundan arama kaydı ile yurt dışı çıkış yasağı bulunan 27 şüpheliyi yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan´a kaçmak istedikleri sırada yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        O bina boşaltılıyor! Eşyalar taşınıyor
        O bina boşaltılıyor! Eşyalar taşınıyor
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!
        Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Edirne'de ev sahibi ile kiracı arasındaki "depozito bedeli" icralık oldu
        Edirne'de ev sahibi ile kiracı arasındaki "depozito bedeli" icralık oldu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de sınırdaki cami cuma, bayram ve teravih namazlarında ibadete açılı...
        Edirne'de sınırdaki cami cuma, bayram ve teravih namazlarında ibadete açılı...
        Uzunköprü'de asayiş uygulaması yapıldı
        Uzunköprü'de asayiş uygulaması yapıldı
        Edirne'de 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı
        Edirne'de 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı
        Edirne'de 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde bandolar konser ver...
        Edirne'de 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde bandolar konser ver...