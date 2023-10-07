Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, suçüstü yakalandı EDİRNE'de,kendisini polis olarak tanıttığı Ü.G. (79) adlı kadının, 1 milyon 200 bin TL'sini ve değerli eşyalarını dolandırmak isteyen M.G., suçüstü yakalandı.

EDİRNE'de,kendisini polis olarak tanıttığı Ü.G. (79) adlı kadının, 1 milyon 200 bin TL'sini ve değerli eşyalarını dolandırmak isteyen M.G., suçüstü yakalandı.

Kentte yaşayan Ü.G.'yi telefonla arayan şüpheli M.G., kendisini polis olarak tanıtıp, bankadaki hesabının terör örgütünün eline geçtiğini söyledi. Örgüte operasyon düzenleneceğini belirten M.G., Ü.G.'den bankadaki parası ve ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesini istedi. Durumdan şüphelenen Ü.G., polise gidip durumu anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.G.'nin başvurusu üzerine şüpheliyi teknik takibe aldı. Ekipler, Ü.G. ile buluşmak için yer ayarlayan şüpheliyi suçüstü yapmak için operasyon düzenledi. Ü.G.'nin, toplam 1 milyon 200 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasıyla birlikte buluştuğu şüpheli M.G., polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.