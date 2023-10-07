Edirne'de Bando ve Ciğer Festivali'nde 2'nci gün; rekorluk tava önünde konser EDİRNE'debaşlayan 11'inci Bando ve Ciğer Festivali'nin 2'nci gününde, bando ekipleri, tarihi Meriç Köprüsü'nde kortej yürüyüşü yaptı ve 2018'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren büyük ciğer tavasının önünde konser verdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde bando ekiplerinin düzenlediği konserler ilgiyle izlendi.

EDİRNE'debaşlayan 11'inci Bando ve Ciğer Festivali'nin 2'nci gününde, bando ekipleri, tarihi Meriç Köprüsü'nde kortej yürüyüşü yaptı ve 2018'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren büyük ciğer tavasının önünde konser verdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde bando ekiplerinin düzenlediği konserler ilgiyle izlendi.

Edirne'de, 3 ülkeden 8 bando ekibinin katılımıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali'nin 2'nci günü bando ekiplerinin gösterileriyle devam etti. Festivale katılan ekipler, Meriç Nehri üzerinde bulunan Meriç Köprüsü'nde kortej yürüyüşü yaparak, 2018'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren büyük ciğer tavası önünde konser verdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde bando ekiplerinin konserleri kalabalık tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinlikte konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, festivale katılan tüm bando ekiplerine teşekkür etti. Gürkan, "Elbette 8 bin 300 yıllık bir geçmişe sahip olan, insanlığın en kadim şehirlerinden birisi olan Edirne'de, bu topraklarda daha önce yaşamış medeniyetlerin birçok özelliğini, birçok geleneksel sanatını yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Osmanlı'dan günümüze gelen Edirne tava ciğeri, 8 milyar insanın yaşadığı bu koskoca dünyada sadece Edirne'mize özgü bir geleneksel lezzet. Değerli ustalarımız o hünerli parmaklarıyla, o becerikli elleriyle, daha önceki kuşaklardan aldıkları bu sanatı, zanaatı, bu gastronomik ürünü, Edirne'nin bir markası, tüm dünyanın tanıdığı bir lezzeti yapmayı başardılar. Kendileriyle bu anlamda gurur duyuyoruz" dedi.

FESTİVAL, TAVA CİĞER DAĞITIMIYLA SON BULACAK

Gürkan'ın konuşmasının ardından büyük ciğer tavası önünde bando ekipleri konser verdi. Festivale bu yıl Edirne Belediyesi Bando Ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Bando Ekibi, Bulgaristan Dobriç Bando Ekibi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi, Fanfara Mezzo Forte Otopeni Primaria Bando Ekibi, Seferihisar Belediyesi Bando Ekibi, İzmit Belediye Bando Ekibi ve Gencer Savaş Bandosu katıldı. Festival, yarın düzenlenecek acı biber ve ciğer yeme yarışması ile tava ciğer dağıtımı sonrası son bulacak.