Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Botla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 20 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'deMeriçNehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçarken jandarma ekiplerince yakalanan 27 FETÖ şüphelisinden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Botla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 20 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'deMeriçNehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçarken jandarma ekiplerince yakalanan 27 FETÖ şüphelisinden 20'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ'ye üye olma' suçundan aranan ve hakkında yurt dışı yasağı bulunan 27 şüpheliyi Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmak istedikleri sırada yakaladı. Şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol ile serbest bırakıldı, 2'sinin gözaltı süresi uzatıldı, 1'i salıverildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Valisi Sezer'den Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a ziyaret
        Edirne Valisi Sezer'den Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a ziyaret
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de öğrenciler, "Bir kahvenizi içeriz" denilerek evlerinde ziyaret ed...
        Edirne'de öğrenciler, "Bir kahvenizi içeriz" denilerek evlerinde ziyaret ed...
        Edirne'de botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu t...
        Edirne'de botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu t...