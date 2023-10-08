Edirne'de bacanak dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı EDİRNE'deT.P. ve oğlu A.P., aralarında husumet bulunan bacanağı E.B. ve oğlu O.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda saçmaların isabet ettiği T.P., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, ağır yaralı oğlu A.P. ise tedaviye alındı. Olay sonrası polis ekipleri baba E.B. ve oğlu O.B.'yi gözaltına aldı.

EDİRNE'deT.P. ve oğlu A.P., aralarında husumet bulunan bacanağı E.B. ve oğlu O.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda saçmaların isabet ettiği T.P., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, ağır yaralı oğlu A.P. ise tedaviye alındı. Olay sonrası polis ekipleri baba E.B. ve oğlu O.B.'yi gözaltına aldı.

Olay saat 15.30 sıralarında Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. E.B., husumetli olduğu bacanağı ve komşusu olan T.P. ile sokakta karşılaşınca taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evinden pompalı tüfeği alan E.B., oğlu O.B. ile birlikte bacanağı T.P. ve oğlu A.P.'nin üzerine ateş açtı. Dehşetin yaşandığı olayda saçmaların isabet ettiği T.P. ve oğlu A.P. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı baba-oğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen T.P. hayatını kaybetti. Durumu ağır olan A.P.'nin ise tedavisi sürüyor. Yaşanan olay sonrası şüpheli baba- oğul polis tarafından olayda kullanılan tüfekle birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.