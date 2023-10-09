Otluk yangınında alevler demiryoluna sıçradı, yük treni 2 saat raylarda bekledi
EDİRNE´deotluk alanda yangınında alevler rüzgarın da etkisiyle demiryoluna sıçrayınca Bulgaristan'dan gelen yük treni, seferini durdurup raylarda bekledi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınınca Avrupa´dan gelen lojistik vagonların bulunduğu tren TCDD'ye ait çekici ile İstanbul'a götürüldü.
EDİRNE´deotluk alanda yangınında alevler rüzgarın da etkisiyle demiryoluna sıçrayınca Bulgaristan'dan gelen yük treni, seferini durdurup raylarda bekledi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınınca Avrupa´dan gelen lojistik vagonların bulunduğu tren TCDD'ye ait çekici ile İstanbul'a götürüldü.
Akşam saatlerinde Yıldırım Mahallesi Karakiraz mevkisinde otluk yangını çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını görevlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, demiryolunun çevresi dumar içerisinde kaldı. Bu sırada Bulgaristan'dan gelen yük treni duman ve alevlerin kapattığı raylarda durmak zorunda kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait çekici tren, Avrupa´dan gelen lojistik vagonları alarak İstanbul'a götürdü.