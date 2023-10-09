Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        'Askeri personelim' diyerek dolandırdı, jandarmaya yakalanıp tutuklandı

        EDİRNE'dekendisini'askeri personel' olarak tanıtıp, telefonda aradığı kişileri dolandıran A.K., jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Askeri personelim' diyerek dolandırdı, jandarmaya yakalanıp tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'dekendisini'askeri personel' olarak tanıtıp, telefonda aradığı kişileri dolandıran A.K., jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), telefonda kendisini 'askeri personel' olarak tanıtıp, Lalapaşa ile Süloğlu ilçelerinde oturan 2 kişinin altınlarını alarak dolandıran A.K.'yi operasyonla yakaladı. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin üst aramasında yüklü miktarda para ile uyuşturucu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi"
        "150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi"
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        500'den fazla hava saldırısı!
        500'den fazla hava saldırısı!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        WSJ yazdı: Hamas'ın saldırısına İran destek verdi
        WSJ yazdı: Hamas'ın saldırısına İran destek verdi
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de bir evde uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de bir evde uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de askeri personel olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı ileri...
        Edirne'de askeri personel olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı ileri...
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Anız yakılması toprak ekosistemini bozuyor
        Anız yakılması toprak ekosistemini bozuyor
        Edirne Valisi Yunus Sezer, koruyucu ailelerle bir araya geldi
        Edirne Valisi Yunus Sezer, koruyucu ailelerle bir araya geldi