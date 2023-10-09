TIR dorsesinin yemek dolabına gizlenmiş 4 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE´de,İpsala Sınır Kapısı´na Yunanistan´a çıkış yapmak için gelen TIR´ın dorsesindeki yemek dolabı içerisine gizlenmiş 1´i kadın 4 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE´de,İpsala Sınır Kapısı´na Yunanistan´a çıkış yapmak için gelen TIR´ın dorsesindeki yemek dolabı içerisine gizlenmiş 1´i kadın 4 kaçak göçmen yakalandı.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Makedonya uyruklu D.P.'nin kullandığı GE 7001 AB plakalı TIR´ı sınır kapısında durdurdu. Risk kriterleri kapsamında TIR, x-ray taramasına sevk edildi. Yoğunluk tespit edilen TIR´da ekiplerce arama yapıldı. Aramada yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkış yapmak için TIR´ın dorsesindeki yemek dolabına gizlenmiş Filistin ve Mısır uyruklu 1´i kadın 4 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne gönderildi. TIR sürücüsü D.P., gözaltına alındı.