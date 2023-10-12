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        Edirne'de, av denetiminde, bıldırcın sesi çıkaran cihazlara el koyuldu

        EDİRNE'de,3 ayrı yerde, bıldırcın avcılığında kullanılan ve avcılıkta kullanımı yasak olan bıldırcın sesi çıkaran 3 ses yayın cihazı ve teçhizatı ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:35
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        Edirne'de, av denetiminde, bıldırcın sesi çıkaran cihazlara el koyuldu
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        EDİRNE'de,3 ayrı yerde, bıldırcın avcılığında kullanılan ve avcılıkta kullanımı yasak olan bıldırcın sesi çıkaran 3 ses yayın cihazı ve teçhizatı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne'nin göçmen kuşların göç güzergahında bulunması ve göç mevsiminin başlaması nedeniyle yasak avcılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeliyle, merkez ilçedeki avlak sahasında yapılan gece devriyesi ve öncesinde, bölgedeki keşif ve dinleme sırasında tespit edilen 3 ayrı yerde, bıldırcın avcılığında kullanılan ve avcılıkta kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran ses yayın cihazı ve teçhizatı ele geçirdi. Malzemeler gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi. Yasa dışı avcılığa karşı denetimlerin süreceği bildirildi.

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