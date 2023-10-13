Edirne'de Osmanlı Dönemi'ne ait 150 yıllık kılıç ele geçirildi
EDİRNE'dejandarmaekiplerince düzenlenen operasyonda satışa çıkarılmak istenen Osmanlı Dönemi'ne ait 150 yıllık kılıç ve kını ele geçirildi.
EDİRNE'dejandarmaekiplerince düzenlenen operasyonda satışa çıkarılmak istenen Osmanlı Dönemi'ne ait 150 yıllık kılıç ve kını ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.T.'nin Osmanlı Dönemi'ne ait 150 yıllık kılıç ve kınının satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla R.T.'yi yakaladı. Kılıç ve kınına da el konuldu. Gözaltına alınan R.T. hakkında adli işlem başlatıldı.