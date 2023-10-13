Köprü ayağında mahsur kalan kediye halatlı kurtarma

EDİRNE'deMeriç Köprüsü'nün ayak kısmında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meriç Köprüsü'nden gece saatlerinde arkadaşı ile geçen Serhat Furkan Terzi, köprünün ayak kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Kedinin bulunduğu yerde mahsur kaldığını fark eden Terzi'nin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yavru kediyi kurtarmak için köprünün ayaklarına halatla indi. 30 dakikalık çalışma ile kurtarılan kedi, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü. Serhat Furkan Terzi, "Arkadaşım ile bir kedi sesi duyduk. İlk başta nereden geldiğini anlamadık. Sonra köprü tarafından geldiğini anladık. Yakınlaştığımızda köprünün ayaklarında, yavru kedinin mahsur kaldığını gördük. Ekiplere bildirdik, sağ olsun geldiler ve çalışma yaptılar. 1 hafta önce kedim 5'inci kattan düşüp öldü, o nedenle çok üzgündüm, duyarsız kalamadım" diye konuştu.