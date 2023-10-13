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        Edirne'de annesini öldürüp, 15 saat başında bekledi

        EDİRNE'detartıştığıannesi Bahriye Ş.'yi (67) bıçaklayarak öldüren Barış Ş. (32), 15 saat cenazenin başında bekledikten sonra polise gidip teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:35
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        Edirne'de annesini öldürüp, 15 saat başında bekledi
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        EDİRNE'detartıştığıannesi Bahriye Ş.'yi (67) bıçaklayarak öldüren Barış Ş. (32), 15 saat cenazenin başında bekledikten sonra polise gidip teslim oldu.

        Olay, dün sabah saatlerinde Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Safir Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan Barış Ş., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Bahriye Ş.'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. 15 saat cenazenin başında bekleyen Barış Ş., ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü itiraf etti. Barış Ş. gözaltına alınırken, eve giden ekipler Bahriye Ş.'nin cansız bedenini buldu. Cenaze, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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