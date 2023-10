Edirne Kitap Günleri, 9'uncu kez kapılarını açtı

EDİRNE'debu yıl 9'uncusu düzenlenen Edirne Kitap Günleri, törenle kapılarını açtı. Toplam 25 yayınevinden 78 yazarın katılım sağladığı etkinliğin açılışında konuşan onur konuğu gazeteci- yazar Ayşe Kulin, yeni nesil açısından eğitimin önemine dikkat çekti.

Edirne Belediyesi tarafından, Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Edirne Kitap Günleri' törenle kapılarını açtı. 13- 22 Ekim tarihleri arasında 25 yayınevinden 78 yazarın katılacağı etkinliğin onur konuğu gazeteci ve yazar Ayşe Kulin oldu. Kulin'in de katıldığı açılışa, CHP Edirne milletvekilleri Baran Yazgan ve Ediz Ün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Yardımcısı Ercan Çiçek ile davetli ve vatandaşlar katıldı.

'KENDİ TARİHİNİ BİLMEYEN İNSANLAR VATANDAŞ OLAMAZLAR'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu açılışta Ayşe Kulin, kitap günlerine katılanlara kısa bir konuşma yaptı. İnsanların kendi tarihini öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Kulin, "Bugün arabayla gelirken ferah ve yeşil bir şehre girdik. Ufkumu kapatan gökdelenler yoktu. O nedenle çok mutluyum. Edirne bence Osmanlı İmparatorluğu'nun en değerli eserlerini en güzel muhafaza etmiş olarak yaşayan tek şehrimiz. İstanbul'da da çok güzel eserler var ama biz onların önlerini kapattık. Şişli Camisi'ni bile göremez olduk başka binalardan dolayı. Ama burada her şeyi görebiliyorsunuz, bu çok büyük bir ayrıcalık. Geçtiğimiz aylarda yazlığımda bir kız çocuğu yanıma geldi ve kütüphanemde kitap istedi. Ben de ne tür istediğini sorunca anlam veremedi. Çünkü hayatında ilk kez kitap okuyacakmış ve benden tavsiye almak istemiş. Dolayısıyla bu eğitimi değiştirmek için hepimiz seferber olmalıyız. Kendi tarihini bilmeyen insanlar birer vatandaş olamazlar" dedi.

'MİLLETİMİZİ SANAT, KÜLTÜR VE SPORDA İLERİYE TAŞIMALIYIZ'

Belediye Başkanı Recep Gürkan da etkinliğin 9'uncusunu gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Yerel yönetimlerin kentlere bir şeyler katmak için çaba gösterdiğini dile getiren Gürkan, "İnsanlığı ve milletimizi ileriye götürmek istiyorsak, sanat, kültür ve sporda ileriye taşımamız gerekiyor. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz, bu ülke bize her şeyi verdi. Her şeyini bize veren bu ülke için biz de her şeyimiz vermeye gayret ediyoruz. İstiyoruz ki, tıpkı Edirne'deki gibi ülkemizin her yerinde yeni kardelenler açsın. Kız çocukları umutla geleceğe, gelecek yüzyıllara, Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği 'Cumhuriyet'i ilelebet payidar kılma ve muasır medeniyetler üzerine taşıma' gayretinde olsunlar. Hedefimiz bu" diye konuştu.

Törende konuşan CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Atatürk Kültür Merkezi'nin Edirne'ye kazandırılmasının önemine dikkat çekip, bu gibi kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi. Yazgan, festivale katılan tüm yazarlara teşekkür etti. CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün de eğitim anlamında ülke olarak atılması gereken adımlar olduğuna vurgu yapıp, bu noktada okumanın önemine değindi.

Konuşmaların ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Kitap Günleri'nin onur konuğu Ayşe Kulin'e, Edirnekari tablosu hediye etti. Etkinliğin açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Ayşe Kulin ve diğer yazarlar, imza gününde okuyucularıyla buluştu. Etkinlik kapsamında ayrıca konsepte uygun olarak 'Edirneli Şevket Süreyya Aydemir Fotoğraf Sergisi' açıldı.