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        Aile gibi davranıp, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:53 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:55
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        Aile gibi davranıp, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı (2)
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        KAZAYAPANMİNİBÜSTEN KAÇAKLAR ÇIKTI

        Edirne'de polisin göçmen kaçakçılığında kullanıldığını belirlediği 34 HHL 238 plakalı minibüsü takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarından bulunduğu minibüstekilerin kaçması üzerine polis ekipleri takibe başladı. Kentin cadde ve sokaklarında süren takip sırasında minibüs, Atatürk Bulvarı üzerinde ışıkta bekleyen bir otomobil ile aydınlatma direğine çarptı. Minibüsün etrafını saran polis, araç sürücüsü ve 7 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan göçmenler ve sürücü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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