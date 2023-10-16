Edirne'de 852 kaçak göçmen yakalandı, 22 organizatör tutuklandı EDİRNE´deson bir haftada Yunanistan ve Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen 852 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 39 organizatörden 22'si, tutuklandı.

EDİRNE´deson bir haftada Yunanistan ve Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen 852 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 39 organizatörden 22'si, tutuklandı.

Edirne'de, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birlikleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda Yunanistan ve Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen 852 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 39 organizatör de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 39 organizatörden 22'si ise cezaevine gönderildi.