Edirne'de 46 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de,son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 46 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birliklerince son bir haftada yapılan uygulamalarda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 46 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. 'FETÖ'ye üye olma' suçundan aranan kişilerin de aralarında olduğu şüpheliler için adli işlem yapıldı.