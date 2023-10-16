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        Edirne'de 46 FETÖ şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de,son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 46 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:15
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        Edirne'de 46 FETÖ şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de,son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 46 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birliklerince son bir haftada yapılan uygulamalarda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 46 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. 'FETÖ'ye üye olma' suçundan aranan kişilerin de aralarında olduğu şüpheliler için adli işlem yapıldı.

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