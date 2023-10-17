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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 9 kişi yakalandı

        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmak isteyen 6'sı FETÖ/PDY şüphelisi 9 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:40
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 9 kişi yakalandı
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        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmak isteyen 6'sı FETÖ/PDY şüphelisi 9 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçmak isteyen 9 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının 'FETÖ'ye üye olma', 2'sinin 'kasten öldürme´ suçundan arandığı, 1'inin ise kaçak göçmen olduğu belirlendi. 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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