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        Kazada ölen üniversiteli Batuhan, son yolculuğuna uğurlandı

        KOCAELİ'deyolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak (21), memleketi Edirne'de toprağa verildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:35
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        Kazada ölen üniversiteli Batuhan, son yolculuğuna uğurlandı
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        KOCAELİ'deyolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak (21), memleketi Edirne'de toprağa verildi. 

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü önünde meydana geldi. Üniversitenin Hukuk Fakültesi 2´nci sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak´a, yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kaymak, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Batuhan Yener Kaymak, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

        Kaymak için bugün memleketi Edirne'de, Eski Cami'de cenaze namazı kılındı. Namaza Kaymak'ın ailesi ve yakınlarıyla, arkadaşları katıldı. Törende Batuhan Yener Kaymak'ın ailesi ayakta durmakta güçlük çekti. Baba Uğur Kaymak ile Erzurum'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ağabeyi Oğuzhan Kaymak, tabutun başında dakikalarca gözyaşı dökerek taziyeleri kabul etti. Batuhan Yener Kaymak'ın cenazesi, ikini namazından sonra kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        KULÜBÜNDEN TAZİYE MESAJI

        Bu arada, Kaymak'ın vefatının ardından dansçı olarak faaliyet gösterdiği Hotead Gençlik ve Spor Derneği de taziye mesajı yayınladı. Mesajda; "Kulübümüz dansçısı Batuhan Yener Kaymak'ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dansçımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyoruz, başımız sağ olsun, ışıklar içinde uyu Batuhan" denildi.

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