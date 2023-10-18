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        Edirne'de durdurulan otobüste kaçak hayvanlar ele geçirildi

        EDİRNE'dedurdurulan otobüste yapılan aramada, yurda kaçak sokulduğu belirlenen 64 cennet papağanı, 5 posta güvercini ve 1 dövüş horozu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:30
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        Edirne'de durdurulan otobüste kaçak hayvanlar ele geçirildi
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        EDİRNE'dedurdurulan otobüste yapılan aramada, yurda kaçak sokulduğu belirlenen 64 cennet papağanı, 5 posta güvercini ve 1 dövüş horozu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkule Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda durdurdukları Z.K. yönetimindeki yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada, kafeslerde piyasa değeri 200 bin lira olan kimliksiz 64 cennet papağanı, 5 posta güvercini ve 1 dövüş horozu ele geçirildi. Z.K. hakkında adli işlem başlatılırken, hayvanlar Çevre Koruma Timi görevlilerine teslim edildi.

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