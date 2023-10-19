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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'akaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:45
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'de, Yunanistan'akaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri Y.S. ve A.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Y.S. ve A.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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