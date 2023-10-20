Yunanistan´a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de,yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
EDİRNE'de,yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkeze bağlı Karakasım köyündeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri F.E., Ö.G., H.Ö., H.E. ve K.E.´yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.