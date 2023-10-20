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        Hafriyat kamyonunun açık kalan damperi, yön levhasına çarptı

        EDİRNE'dehafriyat kamyonunun açık kalan damperi, yön levhasına çaptı. Levha parçalanıp yola düşerken, damper ise devrilerek ters döndü. Kapıkule-Edirne kara yolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:16 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:20
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        Hafriyat kamyonunun açık kalan damperi, yön levhasına çarptı
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        EDİRNE'dehafriyat kamyonunun açık kalan damperi, yön levhasına çaptı. Levha parçalanıp yola düşerken, damper ise devrilerek ters döndü. Kapıkule-Edirne kara yolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kapıkule'den Edirne yönüne giden Turgay Ülker yönetimindeki 38 ST 899 plakalı hafriyat kamyonunun damperi, yön levhasına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile levha yola düşerken, çekiciden kopan damper takla atıp, ters döndü. İhbarla bölgeye, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        TEM Otoyolu'nun Kapıkule-Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 30 dakikalık çalışma ile yol tek yönden açılırken, damperi kaldırma işlemleri sürüyor. Şoför Ülker ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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