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        'Dur' ihtarına uymayan aracı takip eden ekip otosu, traktörle çarpıştı, 2 polis yaralandı

        EDİRNE'de,'dur' ihtarına uymayarak sürücüsünün kaçtığı şüpheli hafif ticari aracı takip eden ekip otosunun traktörle çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 21:03 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:05
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        'Dur' ihtarına uymayan aracı takip eden ekip otosu, traktörle çarpıştı, 2 polis yaralandı
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        EDİRNE'de,'dur' ihtarına uymayarak sürücüsünün kaçtığı şüpheli hafif ticari aracı takip eden ekip otosunun traktörle çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri 22 ACU 880 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis tarafından takibe alındı. Kent merkezinden çıkarak Üyüklütatar köyü yoluna ilerleyen aracın takibi sırasında, polis otosu, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, bölgeye sağlık ve takviye ekipler sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karabulut da bölgeye giderek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı. Durumları iyi olduğu belirtilen yaralı polisler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

        Sürücüsünün, polisten kaçtığı 22 ACU 880 plakalı hafif ticari araç ise kaza yerine 3 kilometre mesafede terk edilmiş halde bulundu. Araç detaylı incelemeye alınırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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