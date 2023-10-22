Edirne'de 'Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı' yapıldı

Edirne'debu yıl 14'üncüsü düzenlenen Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'nda, 100'üncü yıl coşkusu yaşandı. Spor Toto Bisiklet Takımı adına yarışan Emir Uzun'un genel klasmanda birinci olduğu yarışta, yurtiçi ve yurtdışından toplam 215 sporcu dereceye girmek için ter döktü.

Edirne Bisiklet Spor Kulübü Derneği (EBİS) tarafından düzenlenen 14'üncü Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na, kadınlar, büyük erkekler ve master erkekler olmak üzere toplam 3 kategoride 215 sporcu katıldı. Sporcular, kent merkezindeki Şevki Arman Caddesi'nden verilen startın ardından Havsa ilçesi Yolageldi köyü kavşağından dönerek yeniden aynı noktaya gelip 70 kilometrelik parkurda yarışı tamamladı. Yarışın başlangıcını Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak verdi.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'nda, Ankara'dan gelerek Spor Toto Bisiklet Takımı adına yarışan Emir Uzun genel klasmanda birinci oldu. Aynı zamanda büyük erkekler kategorisinde de birinci olan Uzun'un ardından, Team İSS'den Arda Tekirdağ ikinci ve Emre Ural üçüncü oldu. Master erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci, Yunus Özdemir ikinci, Murat Uslu üçüncü oldu. Kadınlarda ise Reyhan Yakışır birinci, Aylin Yüce ikinci, Elif Nur Aktı ise üçüncülüğü elde etti.

EMİR UZUN: 100'ÜNCÜ YILDA KÜRSÜ YAPTIĞIM İÇİN MUTLUYUM

Yarışı birinci olarak tamamlayan Emir Uzun, özellikle Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapılan organizasyonda birinci olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Uzun, "Yarış biraz rüzgarlıydı. Zorlu rakipler vardı ama biz continental sporcu olduğumuz için farkla bitti. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapılan bu özel yarışta kürsü yaptığım için çok mutluyum" dedi.

VALİ YUNUS SEZER: ÜLKEMİZİ DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ HALİNE GETİRMEK İÇİN HEP BERABER ÇALIŞACAĞIZ

Yarışın ardından birinci olan Uzun'a, cumhuriyet altını ve bisiklet hediye edildi. Uzun'a hediyesini veren Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'yi önümüzdeki 100 yılda dünyanın gözbebeği haline getirmek için hep birlikte çalışacaklarını dile getirdi. Vali Sezer, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü önümüzdeki hafta itibarıyla hep beraber coşkuyla kutlayacağız. Bundan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlatmış olduğu milli mücadele Allah'a şükür galibiyetle sonuçlanmış ve bize bir vatan, güzel bir cumhuriyet hediye etmişler. Bu hediyeyi bizler, her nesil üzerine koya koya bugüne kadar getirdiler. Önümüzde bir 100 yıl daha var ve inşallah bu 100 yılın da Türkiye yüzyılı olması için hem spor alanında, hem sanat alanında, hem de sanayi alanında, hem de askeri alanda, bütün alanlarda bu güzel ülkemizi dünyanın gözbebeği haline getirmek için hep beraber çalışacağız" diye konuştu.

Yarışta dereceye giren diğer isimlere ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışa katılan sporculardan genel

- Sporculardan detay

- Yarışın başlaması

- Sporculardan detay

- Yarışı bitiren sporculardan detay

- Emir Uzun'un açıklamaları

- Ödül töreninin başlaması

- Vali Sezer'in Uzun'a ödül vermesi

- Vali Sezer'in açıklamaları

- Ödül töreninden detaylar

- Toplu fotoğraf çekilmesi

DHA-Spor - Türkiye-Edirne - Olgay GÜLER

2023-10-22 14:08:31