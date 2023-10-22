Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de MEB-AKUB'dan Cumhuriyet'in 100'üncü yılı yürüyüşü

        EDİRNE'deMilliEğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği'nce (MEB-AKUB) Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerin de katıldığı 'Geçmişe Saygı, Geleceğe Güvenle Yürüyoruz' temalı yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:50 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de MEB-AKUB'dan Cumhuriyet'in 100'üncü yılı yürüyüşü
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'deMilliEğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği'nce (MEB-AKUB) Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerin de katıldığı 'Geçmişe Saygı, Geleceğe Güvenle Yürüyoruz' temalı yürüyüş gerçekleştirildi.

        MEB-AKUB, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 'Geçmişe Saygı, Geleceğe Güvenle Yürüyoruz' temalı yürüyüş düzenlendi. Yeniimaret Mahallesi'ndeki Asker Hastanesi Şehitliği'ni ziyaretle başlayan yürüyüşe MEB-AKUB üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Yürüyüşte, Asker Hastanesi Şehitliği'nin ardından Aynalı Tabya, Karagöz Tabya, Hıdırlık Tabyası, Yıldırım Köprüsü geçilerek Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'na ulaşıldı. Daha sonra katılımcılar, Jandarma Şehitliği'ni ziyaret edip, Meriç ve Tunca köprülerini geçerek, kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na geldi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile yürüyüş, son buldu.

        Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörü Ahmet Tevfik Erdem, "Milli, insani, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarırken, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Milli Mücadele'mizin köklü hatırasının yaşatılması adına Müdürlüğümüz MEB -AKUB Arama Kurtarma Birliği, öğrencilerimiz, gönüllü öğretmenlerimiz ve velilerimizin katılımları ile yürüyüş etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğimizin teması; 'Geçmişe Saygı Ve Geleceğe Güvenle Yürüyoruz' olmuştur. Sabah 7.30'da Asker Hastanesi Şehitliği ile başlayan etkinliğimiz Aynalı Tabya, Karagöz Tabya, Hıdırlık Tabyası, Yıldırım Köprüsü, Lozan Anıtı, Jandarma Şehitliği, Meriç Köprüsü, Tunca Köprüsü ve Atatürk Anıtı ile son bulmuştur" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"

        Benzer Haberler

        AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Yılmaz'dan olası Marmara depre...
        AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Yılmaz'dan olası Marmara depre...
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        AK Parti İl Başkanı İba, yeni atanan ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı
        AK Parti İl Başkanı İba, yeni atanan ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı
        Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Valisi Sezer, çeltik hasadına katıldı
        Edirne Valisi Sezer, çeltik hasadına katıldı