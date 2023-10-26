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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de,yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:45
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'de,yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Dün, güvenlik güçlerince merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında 1´inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri B.A. ve M.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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