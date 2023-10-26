Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'de,yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
EDİRNE'de,yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Dün, güvenlik güçlerince merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında 1´inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri B.A. ve M.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.