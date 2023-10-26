Anaokulu öğrencilerinden, geri dönüşüm malzemeleriyle 100 Türk bayrağı

EDİRNE'deZübeyde Hanım Anaokulu'nun öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında, kent genelindeki anaokullarından 100 öğrencinin, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hazırladığı, 100 Türk bayrağından oluşan sergi açıldı.

Zübeyde Hanım Anaokulu'nca hayata geçirilen '100. Yılda 100 Bayrak' Projesi kapsamında, Edirne ve ilçelerindeki anaokullarından 100 öğrenci, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak 100 Türk bayrağı yaptı. Ceviz kabukları, bozulan kullanılmayan oyuncaklar, yumurta kolileri, yumurta kabukları, Edirne'ye özgü pirinç, balık biberi, deniz kabukları, plastik bardak ve kaşıklar gibi ürünlerin kullanıldığı Türk bayrağı eserleri, kentteki bir AVM'de gerçekleştirilen açılışın ardından vatandaşla buluştu. Serginin açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sergiye kent merkezinden 72, ilçelerden ise 28 anaokulu öğrencisi eserleriyle katılım gösterdi.

Serginin açılışını yaparak, eserleri inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını ülkemizin tüm illerinde ve dünyada büyük bir coşku ve şerefle kutluyoruz. Bu haftada değişik etkinlikler yapıyoruz. Dün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ile ilgili büyük bir konserimiz oldu. Gerçekten çok mutlu olduğumuz, yüzümüzü güldüren bir sergiyi gezdik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 bayrak projesi kapsamında geri dönüşüm ürünlerinden yapılan bayrakları inceledik. Serginin kahramanları anaokulu çocuklarımız. Hocalarımız ile beraber yapılan bir çalışma var. İlimize özgü, pirinç, biber gibi ürünlerden bayraklar yapılmış. Hepsi de birer sanat eseri" dedi.