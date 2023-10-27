Edirne'deki kazada şehit olan uzman çavuş, törenle memleketine uğurlandı EDİRNE'deaskeri aracın tarlaya devrildiği kazada şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu'nun (28) cenazesi, düzenlenen tören sonrası memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

EDİRNE'deaskeri aracın tarlaya devrildiği kazada şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu'nun (28) cenazesi, düzenlenen tören sonrası memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

Edirne-Süloğlu ilçesi kara yolunun Hacıumur köyü yakınlarında dün 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na ait askeri araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu ile astsubaylar Oğuzhan Örs ve Feridun Çirikoğlu yaralandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Merzifonluoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

EŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Merzifonluoğlu için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, kamu kurum müdürleri ile askeri personel katıldı. Törende şehidin eşi Mehtap Merzifonluoğlu, gözyaşı döktü.

Duaların okunduğu törenin ardından şehit Merzifonluoğlu'nu cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya uğurlandı.