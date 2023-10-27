Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Eski TBBM Başkanı Şentop: Büyük İsrail hedefinde Türkiye topraklarının bir kısmı da var

        ESKİTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Büyük İsrail hedefi olarak baktığımız şey, Nil'den Fırat'a kadar ülke sınırları. Bu büyük İsrail sınırları içerisinde Türkiye topraklarının bir kısmı da var. Dolayısıyla biz şimdi bu büyük projenin belki 1 veya 2'nci adımlarını görüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski TBBM Başkanı Şentop: Büyük İsrail hedefinde Türkiye topraklarının bir kısmı da var
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Büyük İsrail hedefi olarak baktığımız şey, Nil'den Fırat'a kadar ülke sınırları. Bu büyük İsrail sınırları içerisinde Türkiye topraklarının bir kısmı da var. Dolayısıyla biz şimdi bu büyük projenin belki 1 veya 2'nci adımlarını görüyoruz" dedi.

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'de Trakya Üniversitesi'nin akademik yılı açılışı törenine katıldı. Balkan Kongre Merkezi'ndeki törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Akademik yılın ilk dersini, '21'inci Yüzyıl'da Dünya ve Türkiye' başlığıyla veren Şentop, özellikle dünya genelinde son dönemde Ukrayna-Rusya Savaşı ile başlayan ve son dönemde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi. Dünyanın hemen her yerinde ciddi bir krizin yaşandığını, son örneğin ise İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları olduğunu belirtti.

        20'inci yüzyılın insanlık tarihinin en kanlı yüzyılı olduğunu ifade eden Şentop, " Her ne kadar bizler yaş itibarıyla ikinci yarısını daha çok yaşamış olsak da ilk yarıdaki kadar kanlı olaylar görmedik. İki dünya savaşında yaklaşık 100 milyon insan öldürülmüştür. Bunu yapanlar aslında Batılılardır, Avrupalılardır. Öncelikle kendi içlerinden insanları daha sonra dünyanın farklı yerlerinde milyonlarca insanı öldürmüşlerdir. İnsan öldürmek, katliam yapmak, soykırım yapmak dediğimizde ve bu konuda dökülen kanları dikkate aldığımızda esasen en büyük soykırımcıların, katliamcıların, katillerin Avrupalılar olduğunu görüyoruz. 20'nci yüzyılın ilk yarısı bunun en büyük şahididir" dedi. 

        'İSRAİL YAPAY BİR OLUŞUM OLARAK MEYDANA GELDİ'

        İsrail'in tarihte benzeri görülmemiş şekilde kurulduğunu anlatan Şentop, "İsrail devleti tarihte benzeri görülmeyecek şekilde ortaya çıkmış devlettir. 100 yıl öncesine gittiğimizde İsrail'in olduğu yerde Yahudiler yok. Yani bir devleti oluşturacak halde bir topluluk değil. Birtakım ortaya atılan Siyonizm gibi düşünceler var, bu coğrafyada bir halk oluşturulmaya çalışılıyor. Daha sonra bu sayı arttıkça, savaşarak toprak elde etmek suretiyle de birtakım sınırlar ortaya çıkıyor ve bunun üzerine bir devlet kuruluyor. Tarihe baktığınızda 19 asır boyunca Yahudilerin bölgede bir devleti yok. Ancak 19 asır öncesine gittiğinizde bölgede bir Yahudi devletinden söz edebiliyoruz. Bu çerçevede baktığımızda İsrail'in yapay bir oluşum olarak bölgede meydana geldiğini görüyoruz. Bu ise temelde Siyonizm isimli bir ideolojiye dayanıyor" diye konuştu.

        'İSRAİL'İN KATLİAMLARI 7 EKİM ÖNCESİNDE DE VAR OLAN BİR ŞEY'

        İsrail'in Gazze'ye saldırması için bir bahaneye ve karşıdan gelece taarruza ihtiyaç duymadığını dile getiren Şentop, "Toplamda bakarsak en azından 56 yıldır İsrail tarafından bu saldırılar devam ediyor. Gazze'ye, Batı Şeria'ya canı istediği zaman bomba, füze atılması her zaman karşılaşılan olaylar. Dolayısıyla işin bütününü görmek gerekiyor. Bölgede İsrail'in sivillere yönelik katliamları, soykırım derecesinde yeni bir olay değil, 7 Ekim sonrasında başlamış olay değil, 7 Ekim öncesinde de var olan bir şey. Artık gördüğümüz tabloda bir savunma hakkı değil İsrail'e bir saldırı hakkı sahipleniliyor birçok batılı siyasetçi tarafından" diye konuştu. 

        'BÜYÜK İSRAİL HEDEFİNDE TÜRKİYE DE VAR' 

        Bölgede 100 yıldan bu yana 'Büyük İsrail' hedefi planının uygulandığını da ifade eden Şentop, "Büyük İsrail hedefi olarak baktığımız şey, Nil'den Fırat'a kadar ülke sınırları. Bu büyük İsrail sınırları içerisinde Türkiye topraklarının bir kısmı da var. Dolayısıyla biz şimdi bu büyük projenin belki 1 veya 2'nci adımlarını görüyoruz. Ama gizli saklı değil, böyle bir proje var ve 100 yıldan fazla zamandır var. Bu projenin sonraki adımlarından birisi de bizim kendi ülke topraklarımızın da mevzu bahis olduğu bir saldırı da söz konusu. O açıdan bugün Türkiye'de bu olan bitene karşı gösterilen tepkiler bir Gazze veya bir Filistin tepkisinden ibaret değil, ileride çok uzak zamanda değil, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü de hedef alan bir büyük saldırganlığın, azgınlığın karşısında durmak anlamına geliyor. Meseleye bu açıdan bakmak lazım. İşte burada Türkiye'yi rahatsız eden şey bu öngörüdür. Bu noktada Türkiye'nin menfaatlerini bütün siyasi tartışmanın üzerinde gören bir yaklaşımı ortaya koymamız lazım. Bu hassasiyet gerektiren bir husustur" ifadelerini kullandı.

        'HALKIYLA BÜTÜNLEŞMİŞ ÜNİVERSİTE'

        Edirne Valisi Yunus Sezer de, Trakya Üniversitesi'nin toplumla beraber hareket eden bir yapı olduğunu belirterek, "Anadolu´nun değişik illerinde çalıştık ve değişik üniversitelerimizdeki çalışmaları da görme imkanımız oldu. Şehrin sorunlarıyla bu kadar hemdem olan ve onlar için projeler üreten, şehir halkıyla birleşmiş bir üniversite az bulunur. Üniversitelerin toplumdan kopuk, sanayiden, kültürel faaliyetlerden kopuk diye hepimiz yakınıyoruz. Trakya Üniversitesi´ne baktığımızda bunun tam tersine halkı da peşinden sürükleyen değişik projelerin içerisine katan bir üniversitedir. Bu açıdan da tebrik ediyorum.  Akademik yılın başlangıç gününde bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversite yapılan çalışmaları anlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Tekirdağ'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Tekirdağ'da konuştu:
        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        Eski TBMM Başkanı Şentop, TÜ'nün akademik yılı açılış töreninde konuştu:
        Eski TBMM Başkanı Şentop, TÜ'nün akademik yılı açılış töreninde konuştu:
        Edirne'de bir otomobilde 39 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Edirne'de bir otomobilde 39 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Trakya Üniversitesinde güneş panelleri için temizlik cihazı üretildi
        Trakya Üniversitesinde güneş panelleri için temizlik cihazı üretildi
        Edirne'de 857 kaçak göçmen yakalandı, 26 organizatör gözaltına alındı
        Edirne'de 857 kaçak göçmen yakalandı, 26 organizatör gözaltına alındı