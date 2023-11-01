Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı METEOROLOJİGenelMüdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİGenelMüdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.