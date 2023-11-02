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        Çerkezköy'de 650 yıllık el yazması İncil ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde, jandarmanın bir evde yaptığı aramada yaklaşık 650 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:45
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        Çerkezköy'de 650 yıllık el yazması İncil ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde, jandarmanın bir evde yaptığı aramada yaklaşık 650 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada ilçenin Gültepe Mahallesi´nde bir evde tarihi eser bulundurulduğu belirlendi. Evde yapılan aramada 650 yıllık olduğu değerlendirilen, deri kaplı İncil ele geçirildi. Bir bölümü yazılı olduğu belirlenen İncil, incelenmek üzere koruma altına alındı. Ev sahibi S.E. ise gözaltına alındı.

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