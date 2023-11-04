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        Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bir binanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:00
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        Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bir binanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya ve Marmara'nın kuzey batısında yağmur ve kuvvetli fırtına uyarısının ardından Edirne'de sağanak ve rüzgar etkili oldu. Aniden bastıran gök gürültülü yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Yer yer kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kentte bazı semtlerde ağaçlar devrildi, dalları kırıldı. 1'inci Murat Mahallesi'nde bir binanın çatısı park halindeki aracın üzerine uçarak hasara neden oldu. Devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri de ağaç devrilen sokak ve caddelerde önlem aldı. Meteoroloji yetkilileri, kentte yağmurun ilerleyen saatlerde yer yer etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

        Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinde de fırtına etkili oldu. Balıkçı barınağında bulunan bir tekne alabora oldu. Bazı tekneler dalgada sürüklenerek kıyıya vurdu. Keşan ilçesinde de ağaçlar kuvvetli rüzgarla devrildi.

        Fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde de ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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