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        Edirne´de 1 ton 662 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi

        EDİRNE´ninEnez ilçesinde durdurulan kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 1 ton 662 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi, sürücüye `Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet´ten adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:40
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        Edirne´de 1 ton 662 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi
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        EDİRNE´ninEnez ilçesinde durdurulan kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 1 ton 662 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi, sürücüye `Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet´ten adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Enez ilçesinde durdurdukları bir kamyonette yaptıkları aramada yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 103 çuval içerisinde 1 ton 662 kilo kum midyesi ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında `Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet´ suçundan adli işlem yapıldı. Midyeler, teslim edildikleri Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinde Saros Körfezi´ne denize bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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