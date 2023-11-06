Edirne´de 1 ton 662 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi

EDİRNE´ninEnez ilçesinde durdurulan kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 1 ton 662 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi, sürücüye `Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet´ten adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Enez ilçesinde durdurdukları bir kamyonette yaptıkları aramada yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 103 çuval içerisinde 1 ton 662 kilo kum midyesi ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında `Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet´ suçundan adli işlem yapıldı. Midyeler, teslim edildikleri Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinde Saros Körfezi´ne denize bırakıldı.