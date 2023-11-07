Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terör şüphelisi yakalandı
EDİRNE'dejandarma ekiplerince son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör örgütü şüphelisi yakalandı.
EDİRNE'dejandarma ekiplerince son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör örgütü şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1´i DEAŞ, 2'si PKK/KCK, 4´ü de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 83 kişiyi gözaltına aldı.
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