Danıştay, taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptalini onadı EDİRNE'deyerleşim yerlerine 160 metre mesafedeki taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline yönelik dava sürecinde, Danıştay da mahalleliyi haklı bulup, BOTAŞ ile Edirne Valiliği'nin temyiz talebini reddederek, iptal kararını onadı.

EDİRNE'deyerleşim yerlerine 160 metre mesafedeki taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline yönelik dava sürecinde, Danıştay da mahalleliyi haklı bulup, BOTAŞ ile Edirne Valiliği'nin temyiz talebini reddederek, iptal kararını onadı.

Keşan'da yerleşim yerlerine 160 metre mesafede bulunup, geçen yıl yeniden faaliyete geçerek, 2 ay patlatmalı olarak çalıştığı iddia edilen taş ocağı, tepkilere neden oldu. Bu süreçte Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde oturanlar, taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline yönelik de Edirne İdare Mahkemesi'ne başvurup, dava açtı. Mahalleli 28 Nisan'da davayı kazanırken, BOTAŞ ve Edirne Valiliği kararın temyizi için Danıştay 4'üncü Dairesi'ne başvurdu. Dosyayı inceleyen Danıştay, idare mahkemesini kararını onayıp, temyiz talebini reddetti. Karar sonrası Yeni Mahalle'de toplanan STK temsilcileri ile mahalleli, basın açıklaması yaptı.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, "6 aylık bir süre içerisinde Danıştay kararını açıkladı. Bu süreç bize göre tamamlandı. Valiliğin 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal ettirdik. 'Sakıncası yoktur' diyenlere de mahkeme, 'Hayır, evlere 160 metre mesafede taş ocağı olmaz, sakıncalıdır' mesajını verdi. Bu konuda alması gerekenler, mesajları almıştır diye düşünüyoruz" dedi.

'BU BAŞARIYI KEŞAN HALKI İLE KAZANDIK'

Keşan Çevre Gönüllüleri Dayanışması Grubu Sözcüsü Saliha Kafalı ise "Tüm engellemelere ve yanlış yönlendirmelere rağmen, halkın ve haklının gücü kazandı. Bilirkişi heyetinin raporu sonucu 26 Nisan 2023 tarihinde davacılarımız ile katıldığımız duruşmadan sonra, 28 Nisan 2023 tarihinde bizim lehimize karar çıktı. Zaten adalete güvenimiz tamdı. Haklıydık ve kazandık" diye konuştu.

Bu başarıyı Keşan´a armağan ettiklerini söyleyen Kafalı, "Bu durum, bizlere 'Ülkemizde hala vicdanının sesini dinleyen yargıçlar var' dedirtti. Bizler daha önce de dediğimiz gibi 'yapamaz' diyenlere inat, çok yorulmuş olsak da başardık. Bu başarıyı Keşan halkı ile kazandık" ifadelerini kullandı.