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        Daha önce ehliyetine el konulan sürücü yine alkollü yakalandı; polise zor anlar yaşattı

        EDİRNE'de,trafik uygulamasından kaçıp takiple yakalanan 2,62 promil alkollü Muhammed Ö.'nün (37), daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Alkolmetreyi üflememek için polise direnen sürücü, uygulamayı izleyen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a, "Polis memurlarıyla gurur duyuyorum. 2 senedir yakalanmadım, ocak ayının 1'inde ehliyetimi alacağım" dedi. Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulan Muhammed Ö.'ye 17 bin TL para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:00
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        Daha önce ehliyetine el konulan sürücü yine alkollü yakalandı; polise zor anlar yaşattı
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        EDİRNE'de,trafik uygulamasından kaçıp takiple yakalanan 2,62 promil alkollü Muhammed Ö.'nün (37), daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Alkolmetreyi üflememek için polise direnen sürücü, uygulamayı izleyen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a, "Polis memurlarıyla gurur duyuyorum. 2 senedir yakalanmadım, ocak ayının 1'inde ehliyetimi alacağım" dedi. Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulan Muhammed Ö.'ye 17 bin TL para cezası uygulandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Talatpaşa Mahallesi Bostanpazarı Caddesi'nde trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 22 BL 037 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Motosikletli polislerin takibiyle yakalanan araç sürücüsü Muhammed Ö., uygulama noktasına getirildi. Muhammed Ö., burada kendisine alkol muayenesi yapmak isteyen polise uzun süre direndi. Muhammed Ö. ile polis arasında yaşanan diyalog kameralara da yansıdı. Muhammed Ö., alkometreyi üflemediği takdirde ehliyetinin iptal olacağı yönünde uyaran polise, "Benim zaten şu anda ehliyetim iptal' dedi. 'O zaman kaybedecek bir şeyin yok' diyen polis memuruna yine karşı çıkan sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ve sürenin 1 Ocak'ta dolacağı anlaşıldı.

        'YAKALANDIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM'

        Bu sırada bölgede uygulamayı izleyen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kendisine 'Sayın valim' diye hitap eden sürücüyü, 'Ben emniyet müdürüyüm' diye uyarıp, alkolmetreyi üflemesi gerektiğini söyledi. Muhammed Ö., "Polis memurlarıyla gurur duyuyorum. 2 senedir yakalanmadım, ocak ayının 1'inde ehliyetimi alacağım ve bu akşam yakalandığım için çok gurur duyuyorum" dedi. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreyi üflemeyi kabul eden Muhammed Ö.'de 2,62 promil alkol çıktı. Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulan Muhammed Ö.'ye 17 bin TL para cezası uygulandı.

        MAHALLELİDEN POLİSE BAKLAVA İKRAMI

        Öte yandan, uygulama sırasında mahalleli, pastaneden aldıkları bir kutu baklavayı, hem ekiplere hem de uygulamaya giren vatandaşlara ikram etti. Polis ekipleri ve vatandaşlar, mahalleliye teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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