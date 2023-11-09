Edirne'de 481 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı

EDİRNE'dejandarmanınson 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 481 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 9 araç, durduruldu. Araçlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 481 kaçak göçmen yakalanırken, 11 organizatör de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerin kaçakçılık için kullandığı 9 araca da el konularak, yediemin otoparkına çekildi.