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        Edirne'de 481 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı

        EDİRNE'dejandarmanınson 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 481 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:40
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        Edirne'de 481 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı
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        EDİRNE'dejandarmanınson 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 481 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 9 araç, durduruldu. Araçlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 481 kaçak göçmen yakalanırken, 11 organizatör de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerin kaçakçılık için kullandığı 9 araca da el konularak, yediemin otoparkına çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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