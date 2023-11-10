Trakya'da 09.05'te hayat durdu

TÜRKİYECumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle anıldı. Trakya´da vatandaşlar, saat 09.05'te siren sesiyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Edirne'deki tören kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali yardımcıları, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vali Sezer, Garnizon Komutanı Acar ve Belediye Başkanı Recep Gürkan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin anıta çelenk koymasının ardından saatler 09.05'i gösterdiği esnada törende belediye hoparlöründen çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşuna geçildi. Sirenler çalarken, kentte adeta hayat durdu. İş yerlerinde çalışanlar ile birlikte trafikte araçlarının kontaklarını kapatan sürücüler de dışarı çıkarak saygı duruşuna katıldı.

ATATÜRK ODASI ZİYARET EDİLDİ

Anıt önündeki törenin ardından Vali Yunus Sezer eşliğindeki protokol, Edirne Belediyesi'ndeki Atatürk odasını ziyaret etti. Protokol Atatürk'ün Edirne ziyaretinde kaldığı yatağa karanfiller bırakırken, Vali Yunus Sezer de anı defterini imzaladı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri, Edirne Lisesi'nin Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde hazırladığı programla devam etti.

KEŞAN'DA İTALYAN SUBAYLAR DA KATILDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde tören Cumhuriyet Meydanı´ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, siyasi partiler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende, değişim programıyla Keşan 4´üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı´nda görev yapan 2 İtalyan subayı da yer aldı. Saat 09.05´te ise sirenler çalarak 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TEKİRDAĞ'DA VALİLİK ÖNÜNDE TÖREN

Tekirdağ'da ise tören Valilik önünde bulunan Atatürk anıtında gerçekleştirildi. Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Daha sonra şehirde çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Sirenlerin çalması ile birlikte şehirde hayat 2 dakika boyunca durdu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki anma töreni ise Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Murat Eren, 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile vatandaşlar katıldı. Törene, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Enis Sülün Gösteri ve Kongre Salonu´nda devam edildi.

KIRKLARELİ'DE ANMA TÖRENİ

Kırklareli'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtında anıldı. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile kurum ve kuruluş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Anıta çelenk sunumunun ardından saatler 09.05'i gösterdiği sırada belediye hoparlöründen sirenler çaldı. Kentte hayat dururken, yediden yetmişe herkes saygı duruşuna geçti.