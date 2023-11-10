Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı METEOROLOJİGenel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın kuvvetli fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

METEOROLOJİGenel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın kuvvetli fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova´da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, bölgemizde yer yer 90 km/saat) beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.