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        Edirne´de 349 sikke ve 175 tarihi obje ele geçirildi: 3 gözaltı

        EDİRNE´de,jandarma tarafından 3 ayrı adreste yapılan aramada 349 sikke ve 175 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:40
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        Edirne´de 349 sikke ve 175 tarihi obje ele geçirildi: 3 gözaltı
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        EDİRNE´de,jandarma tarafından 3 ayrı adreste yapılan aramada 349 sikke ve 175 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 ayrı ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda, 349 sikke, 175 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 150 fişek ve 2 metal arama dedektörü ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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