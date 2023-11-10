Edirne´de 349 sikke ve 175 tarihi obje ele geçirildi: 3 gözaltı EDİRNE´de,jandarma tarafından 3 ayrı adreste yapılan aramada 349 sikke ve 175 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE´de,jandarma tarafından 3 ayrı adreste yapılan aramada 349 sikke ve 175 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 ayrı ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda, 349 sikke, 175 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 150 fişek ve 2 metal arama dedektörü ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.