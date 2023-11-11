Edirne´de lodosun devirdiği ağaç otomobile hasar verdi EDİRNE´ninKeşan ilçesinde, etkili olan lodos sırasında üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü. Olay, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Keşan´da, saatteki hızı 67 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi´nde lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 16 JYM 74 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ağaç kaldırılırken, araçta hasar oluştu.

EDİRNE´ninKeşan ilçesinde, etkili olan lodos sırasında üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü. Olay, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Keşan´da, saatteki hızı 67 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi´nde lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 16 JYM 74 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ağaç kaldırılırken, araçta hasar oluştu.

Öte yandan Enez Kavşağı´nda bazı sinyalizasyon ve işaret direkleri lodos nedeniyle yan yattı. Belediye ekipleri, yan yatan direkleri düzeltti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi lodosun gün boyu etkisini sürdüreceğini duyurdu.